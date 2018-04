L'hemeroteca deixa en evidència Abert Rivera

Alguns tuits antics de Rivera se li poden girar en contra i és que el líder de Cs ha criticat, més d'una vegada, alguns grups o personalitats polítiques del sobiranisme que, segons Rivera, haurien assenyalat.



Tanmateix, pocs dies després, carregava contra la campanya d'Arran en què mostrava la cara dels regidors del PSC, PP i Cs a Lleida que no volien cedir espais municipals per l'1-O.

Algún día recordaremos esta política y este periodismo como una de las etapas más negras de la historia de España. pic.twitter.com/RAscdqJABN — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 29 d’abril de 2018



Covardia és assenyalar falsament a docents dignes que tractaven de gestionar, des del respecte per alumnes i families, les contradiccions que la situació viscuda imposava

L’únic a denunciar és la violència de les forces de seguretat sobre ciutadans pacífics que només volien votar https://t.co/IhPkGJDpEm — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 29 d’abril de 2018

Este tipo que pone en Twitter la foto de unos maestros anónimos, señalándolos, tiene un millón de seguidores y es candidato a la presidencia de España. Este tipo que echa gasolina al odio para ganar votos y que se comporta como un matón quiere gobernar mi país. A mí, me da miedo. pic.twitter.com/ZoRPT2jsPP — Pablo Echenique (@pnique) 29 d’abril de 2018

El líder de Cs va arribar a dir que "no és democràtic assenyalar ni comerços de familiars, ni regidors, ni policies ni famílies de policies. Això no és una democràcia, és una altra cosa", sentenciava Rivera, que demanava "a qui ho estigui fent que ho deixi de fer, sobretot si ho fa des d'un ens públic i cobrant diners públics".D'altra banda, continuen les crítiques a la xarxa a Rivera per, precissament, assenyalar amb noms, cognoms i fotografies uns mestres que no estan condemnats, tal com va publicar El Mundo.