Estudiants de l'IES El Palau surten en defensa dels professors assenyalats per 'El Mundo'

Unes informacions que xoquen amb la versió de diversos estudiants de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, que han sortit en defensa dels nou professors a través de les xarxes.



Alguns estudiants i exestudiants destaquen el compromís dels professors assenyalats amb l'alumnat. "Mai va dir un comentari polític a classe", destaca un d'ells.



Fins i tot, una estudiant ha titllat de "mentides" les acusacions d'alguns companys contra els mestres i assegura que s'ha exagerat moltíssim i parlat sense informació.



Las mejores clases que he tenido en los 20 años que llevo estudiando fueron las impartidas por Jordi Amorós, que aquí aparece como el capo de una mafia. Aunque yo era un negado en matemáticas, él conseguía que todos llegáramos a un nivel muy superior del que teníamos. — Juan Carlos Saloz (@Juancasaloz) 29 de abril de 2018

D'altra banda, com a resultat de la indignació per l'assenyalament amb noms i cognoms de El Mundo i d'Albet Rivera, ha sorgit una iniciativa a la xarxa per a fer costat als docents: 'Jo també sóc docent del Palau'.El pròxim dimarts hi ha convocada una concentració en suport als professors a les 12 h davant l'Ajuntament d'aquest municipi del Baix Llobregat. Avui, l'Institut s'ha llevat ple de pintades contra els professors on es pot llegir "nazis" i "separatistes".