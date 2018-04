CCOO culpa l'independentisme d'aprofitar-se de la seva participació en la manifestació en suport dels presos

Última actualització Dilluns, 30 d'abril de 2018 13:00 h

Els sindicats majoritaris es justifiquen

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La polèmica per la participació dels sindicats CCOO i UGT en la manifestació del 15 d'abril per l'alliberament dels presos polítics encara porta cua. El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha culpat aquest dilluns "una part de l'independentisme" d'utilitzar la intenció del sindicat a Catalunya de buscar un nou espai de diàleg i transversalitat, "per avalar el seu relat polític".

Pla general d'una de les dues pancartes que encapçalaven la manifestació d'Espai Democràcia i Convivència "Us volem a casa", amb les entitats impulsores de la marxa © Gemma Sànchez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes CCOO, llibertat, manifestació, presos polítics, UGT

En una entrevista de 'Los Desayunos de TVE' recollida per Europa Press, ha assenyalat que CCOO "no està avalant un procés de segregació, sinó que busca un nou escenari que surti de l'estricta judicialització".



En aquest sentit, ha explicat que la posició del sindicat a Catalunya és que existeix un "problema polític" i, segons ha dit, "pensar que se solucionarà per la judicialització és un error evident".



La UGT atribueix la polèmica als "interessos d'alguns"



Aquest dilluns al matí també s'ha manifestat el secretari general de la UGT , Josep Maria Álvarez, que ha atribuït als "interessos d'alguns" la polèmica generada per l'assistència del sindicat en la manifestació del 15 d'abril.



Per a Álvarez, la participació de la UGT en la manifestació "no va ser un error" perquè considera que la situació que s'està vivint a Catalunya "cal posar-hi remei i això vol dir, exigir als independentistes que constitueixin un Govern que tregui Espanya d'aquesta situació".



Álvarez ha ironitzat amb la decisió del líder de Ciutadans, Albert Rivera, de donar-se de baixa del sindicat pel suport a la manifestació: "Molts no han seguit els passos de Rivera perquè no tenim cap afiliat que s'hagi donat de baixa enviant una carta amb la capçalera del seu partit polític", ha dit. En aquest sentit, ha explicat que hi ha diversos afiliats que s'han donat de baixa de la UGT per l'assistència a la protesta, tot i que no és "significatiu".

Notícies relacionades