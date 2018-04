Un article d'un exmembre del Sindicat Unificat de Policia sobre ''la manada'' encén les xarxes

En el text, publicat a El Confidencial Andlauz, carrega contra la víctima assegurant que "no va ser violació, ni abús" i assegura que "va ser una orgia promoguda per ella".

El policia també afirma que "és una denúncia falsa d'un acte consentit que per la pressió social, dos jutges han convertit en una condemna mal raonada".

Posteriorment, i després de la pluja de crítiques va piular a Twitter: "Fanàtics de qualsevol causa són igual d'impresentables. També els que creuen que la paraula d'una dona val més que la de tres jutges, les proves i el relat dels fets. S'escuden en el feminisme per ignorància. Són fanàtiques", tal com ha avançat Rac1.

Esta mañana he intervenido en A3 espejo publico exponiendo mi opinión. Ahora en T5 está el abogado de la defensa. El ministro de justicia se ha columpiado azuzando a la jauría contra el juez discrepante. — José Manuel #NoesNo #SíesSí (@sanchezfornet) 30 d’abril de 2018

Tanmateix, aquest dilluns al matí, ha carregat contra el ministre de justícia, Rafael Catalá, per les paraules contra el jutge Ricardo González, el magistrat que va emetre un vot particular. Catalá ha dit que el sorprèn que el Consell General del Poder Judicial no actuï quan "tots saben que aquest jutge té algun problema singular".