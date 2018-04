Convoquen una concentració pels sis mesos de Junqueras i Forn a la presó

Després del diputat de JxCat Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, Junqueras i Forn són els dos líders sobiranistes que més temps porten a la presó, on van ingressar el 2 de novembre del 2017.

Aquest dimecres 2 de maig farà 6 mesos que @junqueras i @quimforn estan tancats a Estremera. Sortim tots al carrer per denunciar la situació d'injustícia dels presos i exiliats. Dimecres 2 de maig 19.30 h Plaça Sant Jaume, Barcelona #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/9iCT8baoOh

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal