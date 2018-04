Cs critica ara Catalá per ''assenyalar'' el jutge favorable a l'absolució de ''la manada''

Última actualització Dilluns, 30 d'abril de 2018 15:00 h

Alimenta la polèmica pel tuit d'Albert Rivera contra els professors de l'IES El Palau

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Cs carrega ara contra el ministre de justícia per qüestionar el vot particular del jutge Ricardo González en el judici de 'La Manada'. El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha criticat que "no es pot assenyalar els jutges personalment, tal com ha fet Catalá", oblidant la polèmica sobre el tuit del líder de Cs, Albert Rivera, on assenyalava els nou professors de l'IES el Palau, investigats per un presumpte delicte d'odi.

"Les paraules de Catalá són un flac favor a la separació de poders i demostren una manca de respecte", ha criticat Villegas, que ha lamentat que "no és la primera vegada que fa unes declaracions d'aquest tipus".

En aquest sentit, ha assegurat que es pot "no estar d'acord amb les decisions judicials" però el que no es pot fer "és assenyalar els jutges personalment com ha fet el ministre de Justícia", ha continuat el secretari general de Cs.

Catalá ha carregat aquest dilluns contra el vot particular del magistrat –que demanava l'absolució dels acusats- assenyalant que "té alguns expedients oberts" i mostrant-se sorprès per la no "actuació disciplinària prèvia" del CGPJ. "Tots saben que el jutge González té algun problema singular", ha sentenciat el titular de Justícia a la Cope.

"El que no s'ha de fer mai és atacar jutges ni interferir en la tasca del Consell General del Poder Judicial", ha insistit el secretari general de Cs. "Per tant, demanaria al ministre Catalá que deixi de fer aquest tipus d'acusacions i declaracions que no fan cap favor a ningú", ha conclòs Villegas.

Notícies relacionades