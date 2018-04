[Àudio] ''La policia em van agafar violentament pel coll per cridar 'Llibertat' a Riazor''

Última actualització Dilluns, 30 d'abril de 2018 16:00 h

"Em van tractar com un delinqüent i van inventar-se que havia amenaçat un menor"

Gerard Sesé @gerardsese | La repressió de l'Estat contra Catalunya traspassa les fronteres del Principat. Així es va demostrar ahir al camp del Deportivo de la Corunya, que jugava contra el Barça. Un partit on hi va haver més aficionats catalans que un desplaçament habitual del torneig, ja que el Barça podia ser campió de la lliga espanyola, tal com va acabar passant. També per això, la Policía Nacional espanyola estava més a l'aguait per repartir estopa.

El soci del Barça, Sergi Sanchez, agredit per la Policia espanyola en una imatge del seu Facebook Comparteix Tweet

I fins a 5 aficionats del Barça van ser agredits per la policia espanyola ahir al camp de Riazor a la Corunya. Un d'ells és soci del Barça i ha volgut compartir la seva experiència amb el directe!cat amb la intenció que "aquells que encara dubtin vegin la repressió de l'Estat cap a Catalunya". En Sergi Sànchez Adame és un dels seguidors del club blaugrana més actius i que sol acompanyar l'equip en els seus desplaçaments. "Això ja no és per mi, és una qüestió de democràcia i llibertat d'expressió" ens explica.

Resulta que al minut 17'14", va cantar "Llibertat" i "independència". "Hi havia una senyora que no li va agradar els càntics" i de cop, explica "6 Policies Nacionals venen cap a mi, m'agafen pel coll amb molta força i agressivitat, em porten per la boca de l'estadi escales avall amb un tracte intimidatori i vexatori". La ràbia i la tensió van fer que en Sergi comencés a plorar: "vaig pensar en la contundència policial de l'1-O, la meva família, els centenars de càrrecs públics amenaçats, els presos i exiliats polítics...no podia contenir les llàgrimes!"

La mateixa senyora que s'havia queixat als policies, en veure l'exagerada i desmesurada contundència dels agents va demanar que paressin: "no hay para tanto para que le hagais eso" però els policies van fer cas omís. A més, el van acusar d'haver amenaçat un menor d'edat.

El soci del Barça admet que la policia, amb aquest comportament, li ha generat por i incertesa: "no sé quina multa em posaran, em van prednre les dades i em van demanar el DNI".

Aquí el seu testimoni, tal com ens ho ha explicat:





Aconsegueixen sembrar la por, però no ens venceran. Testimoni d'un soci del @FCBarcelona agredit ahir a Riazor @RCDeportivo per la @policia. Que se sàpiga! Estat democràtic o estat repressiu? Tota la info aquí: https://t.co/XW8qO5V683 pic.twitter.com/yF9b7KcSkT — Gerard Sesé (@gerardsese) 30 d’abril de 2018

