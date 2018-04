Rajoy passa de felicitar el Barça per la Lliga

Última actualització Dilluns, 30 d'abril de 2018 16:50 h

Fins a tres esportistes va voler felicitar durant el diumenge

Gerard Sesé @gerardsese | "Els independentistes no governen per tots els catalans". Aquesta és una més de les mentides que l'unionisme s'encarrega de repetir una vegada i una altra. Però ells són els primers a caure al seu propi parany. L'últim exemple ens el dona el president del Gobierno, Mariano Rajoy. El polític popular ahir va estar molt actiu a les xarxes per felicitar esportistes... però no va felicitar a tothom que tocava.

@RafaelNadal se supera a sí mismo y engrandece su leyenda con un nuevo y merecido triunfo en el Conde de Godó. Enhorabuena. MR pic.twitter.com/uml4axzz0Y — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’abril de 2018

Felicidades a @feliciano_lopez y a @marclopeztarres por su triunfo en el Conde de Godó. Una nueva y gran victoria para el deporte español. MR pic.twitter.com/cIvxWmh9nD — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’abril de 2018

Implacable @CarolinaMarin en el #EuroHuelva2018. Estamos orgullosos de ti y de que representes a España con tu categoría, trabajo y buen juego. Felicidades. MR pic.twitter.com/DYNj6C1xxW — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 d’abril de 2018

El president d'Espanya, Mariano Rajoy, que sempre s'ha mostrat un ferm seguidor del Reial Madrid, s'ha oblidat completament de felicitar al Barça per haver guanyat la Lliga espanyola. Un fet que podria semblar fortuït però no. Ahir, Rajoy, tal com s'hi ha fixat Sport.es, va estar durant tota la jornada del diumenge molt actiu a Twitter felicitant a diferents esportistes pels seus èxits: Rafa Nadal, Feliciano López, Marc López i Carolina Marín. Però no va felicitar al Barça. I ja és la segona vegada aquesta temporada, ja que tampoc ho va fer quan els blaugrana van guanyar la Copa del Rei. Serà divertit observar quants segons tarda a felicitar el Reial Madrid si guanya un altre cop la Champions.