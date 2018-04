Aquest és el següent pas que han de fer els que es vulguin querellar contra Llarena

Última actualització Dilluns, 30 d'abril de 2018 17:40 h

Querellants per la República demana que la gent s'apunti a un Doodle

Gerard Sesé @gerardsese | Ara fa un parell de dies, des del directe!cat entrevistàvem a una persona que representava el col·lectiu multidisciplinari que prepara tot el procés per elaborar una querella col·lectiva contra el jutge del Tribunal Superior Pablo Llarena per prevaricació i per haver vulnerat el dret de sufragi actiu de tots aquells que van votar el 21 de desembre. Ara, han explicat el següent pas.

La querella col·lectiva contra Pablo Llarena és un procés complicat i que s'ha de fer minuciosament bé per garantir que arribi el més lluny possible. És per això que, ara fa uns dies explicàvem que tots aquells que es vulguin querellar contra el jutge han d'anar a l'Oficina del Cens de la seva província per a certificar que apareixia al cens per a poder votar el 21-D.

De fet, la crida ha funcionat i Querellants per la República expliquen que avui hi havia cua a l'oficina de la Via Laietana de Barcelona per a demanar aquest paper.

Doncs bé, ara han explicat que "per preparar la segona part, la dels poders, necessitem saber el nombre aproximat i la distribució geogràfica". És per això que demanen a tots aquells que ja tinguin el certificat del cens que s'apuntin a un Doodle.

Què és un Doodle? És una plataforma digital oberta que ofereix una graella perquè tothom que vulgui es pugui apuntar per a facilitar l'organització i saber quanta gent per província es vol querellar i ja té el certificat del cens. Aquí teniu l'enllaç.





Clica el link i omple el Doodle.https://t.co/SIY5COcmRT



Gràcies per la vostra i necessària col·laboració!



Atentament;

L'equip de QuerellantsXRepública



Ni un pas enrere!

Només el poble salva el poble!! — querellatsXrepublica (@querellatsXrep) 30 d’abril de 2018 De moment, passat un quart de sis de la tarda, els apuntats freguen les 1.000 persones. A Barcelona ja hi ha 608 persones apuntades, a Girona 136, a Tarragona 75 i a Lleida 57.

