El PP, disposat a carregar-se el català al País Valencià

ACN València .- La presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, ha anunciat aquest dilluns que que sol·licitarà que el ministeri d'Educació obri una comissió bilateral amb la Generalitat Valenciana per revisar la llei de plurilingüisme educatiu, aprovada el passat mes de febrer, que "en principi sembla tenir signes d'inconstitucionalitat com ja va avançar el TSJ, ja que molts dels articles derogats perviuen en la llei". Bonig s'ha referit a aquesta qüestió després de presidir el comitè de direcció del seu partit en què, entre altres assumptes, ha tractat la sentència del TSJ valencià, fet pública divendres, que anul·la parcialment l'anterior decret de plurilingüisme. Aquests text, derogat amb l'entrada en vigor de la nova llei, és considerat per la sentència "discriminatori del castellà enfront del valencià".