L'advocat de la Feria de Abril, un radical unionista i masclista que sembra odi a les xarxes

Va ser regidor del PP a Alella, de jove un ultra nacionalista espanyol i defensor de neonazis

Redacció | Les tèrboles amistats de la FECAC, l'organitzadora de la Fèria de Abril de Barcelona, de la mà del seu president, Daniel Salinero, fan esgarrifar pel seu anticatalanisme i el seu odi al procés i als seus líders, fins a límits malaltissos. És el cas de l'advocat de la FECAC, que l'ha defensat en els seus diferents i constants litigis amb la justícia i altres particulars. Ell és Javier Berzosa i gaudeix d'un tètric currículum anticatalà.

Javier Berzosa va ser regidor del PP a Alella, conegut per les seves publicacions radicals i extremistes catalanofòbiques, com quan van relacionar els atemptats del 17-A amb el procés. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. És membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i un dels seus clients és la FECAC, tal com ha pogut saber directe!cat.

Passat ultra

Berzosa fa formar part del grupuscle d'extrema dreta "Frente de la Juventud" i va arribar a ser jutjat (i absolt) quan van cremar fotos del Rei Juan Carlos I el 23 de febrer del 1982, un any després de l'intent de cop d'Estat de Tejero, per a donar suport als militars encausats. T ambé van intentar cremar la seu de Convergència a Barcelona. Segons explica Jordi Borràs, aquell mateix any se li va confiscar una pistola en l'intent de robar un carter per a finançar el partit.

Defensor d'un nazi jihadista



Javier Berzosa va ser l'encarregat de defensar Diego José Frías, que va ser candidat de la ultradreta a les eleccions a col·laborador de jihadistes. Va ser el seu advocat quan va ser detingut a Sant Quirze del Vallès. Va liderar la llista del Moviment Social Republicà (MSR) en les eleccions al Parlament del 2006. Va participar en candidatures electorals de l'extrema dreta almenys en cinc comicis. El juny del 2011 la presidenta del PP a Sant Just Desvern, Lydia Vargas González, va denunciar Berzosa per assetjament sexual. Un cas que els germans Fernández Díaz, haurien tapat, ja que mantenen una forta amistat amb l'advocat ultra. Segons explicava la Lydia a elPlural.es , "em va convidar a sopar per arreglar els problemes del partit. Però, estava clar que volia quelcom més. Em va dir que podíem discutir-ho tot en una reunió íntima. La meva negativa va agreujar els problemes. A partir d'aquí, ja no responien el telèfon, no volien discutir la situació, i sempre em donaven llargues". Fins que un dia, reunida amb Berzosa aquest li va dir "una mamadeta a temps t'hauria estalviat moltes coses".

Odi a les xarxes contra el procés i els seus líders

