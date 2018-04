Turull, Rull i Forn demanen “confiança” en Puigdemont i les “propostes que digui a terme

Última actualització Dilluns, 30 d'abril de 2018 19:15 h

Els comptes de Twitter dels tres presos piulen el mateix missatge de manera coordinada

ACN Barcelona .- Estratègia coordinada de tres dels presos independentistes de JxCat en suport del cap de files de la formació, Carles Puigdemont. Els comptes de Twitter de Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn han enviat aquest dilluns a la tarda el mateix missatge de manera gairebé simultània. “Davant dels dies transcendents que venen, fem confiança al president Carles Puigdemont i a les propostes que dugui a terme”, han piulat tots tres, reclamant així que sigui el líder de JxCat qui determini quins passos cal seguir ara des de l’independentisme i remarcant el seu suport a la figura de Puigdemont. El quart dels presos de JxCat, Jordi Sánchez, en canvi, no ha emès aquest mateix missatge des de les seves xarxes socials.

Fonts de JxCat, a més, han explicat que amb la piulada coordinada, els tres consellers destituïts i ara presos pretenien també posar de manifest “el seu malestar perquè no volen ser instrumentalitzats en favor d’uns o altres”, dins les negociacions per una possible quarta investidura. “No els va agradar sentir-se manipulats i que es fessin servir les seves cartes privades, interpretades interessadament, com a mètode de pressió”, expliquen, recordant les missives en que tots els presos demanaven la imminent formació d’un Govern com una necessitat urgent. És per això que amb aquestes piulades, Rull, Turull i Forn volen demostrar que estan al servei de Puigdemont i tancaran files amb el que ell digui i en els tempos que decideixi ell.



"Davant dels dies transcendents que venen fem confiança el president @KRLS a les propostes que dugui a terme"#elmeucosalapresóelmeucoracatalunya — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 30 d’abril de 2018

Davant dels dies trascendents que venen, fem confiança al president @KRLS a les propostes que dugui a terme. — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 d’abril de 2018

Davant dels dies transcendents que venen fem confiança al President @KRLS i a les propostes que dugui a terme. — Joaquim Forn (@quimforn) 30 d’abril de 2018

