Un jove rep un mastegot per dur el llacet groc a una discoteca de Barcelona

Els fets van passar la nit del dissabte a una local d'ambient, l'Arena

Gerard Sesé @gerardsese | És conegut per tothom que a les discoteques d'ambient hi ha molta menys agressivitat i conflictes que a les que no ho són. Qui ho havia de dir que l'unionisme trencaria aquesta tendència. Un jove valencià explica com va rebre una agressió a la discoteca Arena de Barcelona per dur un llacet groc: "Què li passa a la gent? O millor, de quina manera estan influint els mitjans de telecomunicació per provocar este odi cap a aquells que no combreguen amb la manera en com està configurat l'Estat Espanyol?", es pregunta.

El jove explica que la nit del dissabte, quan sortia del lavabo local d'ambient Arena, al centre de Barcelona, un home no li va agradar el llacet groc que portava: "otro catalufo de mierda" li va etxibar. El jove va respondre hàbilment: que ell no era català, sinó valencià, i que no valia la pena discutir per això.

L'home, que no devia entendre res, va respondre amb un "sí que te han adoctrinado bien" i llavors va agredir al jove. Aquí el relat complet escrit pel mateix noi:





