1 de maig de 2018, 13.13 h

"La premsa acusa Catalá d'indignar la justícia espanyola". Per començar, premsa no és el que es diu als pamflets venuts o amenaçats de borbònia. Per dir una, veritat no convenient als mafiosos, atacaren i ataquen montoro. Ara el mateix passa amb català, per dir una obvietat inconvenient per als mafiosos, també l'ataquen. En l'infern no es pot dir la veritat, és pecat condemnable. La justícia s'ha prostituït, de tal manera que no li queda ni el nom.