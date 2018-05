La Cambra de Comerç espanyola intenta amagar la imatge repressora de l'Estat

La campanya durarà set mesos i ha estat contractada a una agència britànica. Entre els objectius hi ha el de "combatre el dany de reputació patit per Espanya i Catalunya davant l'opinió pública internacional, focalitzant l'àmbit empresarial i econòmic".

Tot i això, la Cambra de Comerç espera que sigui rellevant i eficaç malgrat que l'executiu de Rajoy no hagi aconseguit que en la premsa internacional s'entengui l'acció de l'Estat contra l'independentisme.

Segons les agències de comunicació aspirants consultades per El Mundo, el pressupost de 484.000 euros és molt limitat per aquest "desafiament" a falta de l'acció del Gobierno.

La campanya de la Cambra de Comerç, que presideix l'empresari català, Josep Lluis Bonet, ha estat aprovada a la junta directiva, que representa, entre altres, grans grups com el Banc Santander, BBVA, CaixaBank, Telefònica o Iberdrola. Per falta d'acció del Gobierno

L'organisme culpa el procés sobiranista de generar un context d'inseguretat i inestabilitat econòmica. Sobta però, que el principal missatge que vol enviar a la comunitat internacional és que la demoràcia espanyola és un Estat de Dret. Una imatge que en els últims temps s'ha vist greument afectada per la repressió de l'1-O, els empresonaments de líders sobiranistes i les retallades en drets i llibertats.

Expectació dels mitjans de comunicació internacionals davant la roda de premsa on han intervingut el president de la Generalitat

