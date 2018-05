Bassa fa una crida a sortir al carrer aquest 1 de Maig perquè ''juntes canviarem les injustícies en drets''

Última actualització Dimarts, 1 de maig de 2018 11:30 h

En una carta envidada des d'Alcalá-Meco

Redacció/ACN | L’exdiputada d’ERC, Dolors Bassa, ha alertat que “la democràcia i l’estat de dret estan en perill a Catalunya i l’Estat espanyol, i cada dia en hi ha mostres més clares i contundents”. En un article publicat a la pàgina d'Esquerra amb motiu de l’1 de Maig, Bassa lamenta no poder ser a Catalunya el Dia del Treballador “per haver complert el mandat del poble de Catalunya de celebrar un referèndum”.

Per a Bassa, els "drets polítics estan en perill", però també ho estan "els drets civils, els drets socials i també els drets laborals i en definitiva, els drets fonamentals".

"Manifestar-se pot ser delicte de terrorisme, posar-se un nas de pallasso pot ser delicte d'odi, defensar la democràcia pot comportar empresonaments de fins a 30 anys i la llibertat d'expressió només està garantida si defenses les tesis que agraden a determinats sectors de la societat", lamenta Bassa, que adverteix que "aquesta darrera setmana hem vist, fins i tot, com el dret a vaga també està amenaçat i criminalitzat".

Persistir l'1 de Maig i sempre

Davant aquest panorama, ha volgut demanar als catalans que "persisteixin, que ara més que mai segueixin les manifestacions i la defensa del treball digne".

En aquest sentit, ha recordat que l'1 de Maig "ha estat i és una jornada de lluita, de reivindicació, de protesta i de fer pinya entre treballadors". "Demostrem un cop més que juntes ho podem tot, que juntes som molt més fortes, que juntes canviem les injustícies en drets", ha afegit.

I és que per a Bassa, aquest Dia del Treball "representa més que cap altre any la voluntat de construir una societat millor, de defensar tot allò que hem aconseguit durant molts anys i molt d'esforç i la necessitat de seguir treballant per ampliar drets".



"En aquest 1 de maig hi som tots cridats, perquè són els drets de tota la ciutadania els que estan en perill, pensem el que pensem i siguem d'on siguem", ha escrit també.

