El Gobierno estaria amagant un informe on s'exculpa els professors assenyalats

El mestre ha reclamat que es faci públic l'informe que "s'està ocultant" de la Inspecció d'Educació de la Generalitat sobre l'endemà de l'1-O i pel qual la Fiscalia ha denunciat nou professors per un presumpte delicte d'incitació a l'odi.



En declaracions a Europa Press, Josep Lluís del Alcázar, delegat sindical de la CGT, ha reclamat a l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, que pregunti al ministre Íñigo Méndez de Vigo, qui ara té les competències en educació amb l'aplicació del 155, "per què oculta l'informe d'Inspecció".



Segons el professor de Ciències, el sindicat té constància que l'informe d'Inspecció "no veu cap indici" negatiu en el comportament dels docents, i ha reclamat que es faci públic per proporcionar tranquil·litat als professors i alumnes.



Acusasions "infundades"



El professor ha defensat la tasca dels docents d'El Palau i ha lamentat la "instrumentalització" que s'està realitzant del cas.



Del Alcázar ha dit que es vol "mantenir el conflicte obert" per alimentar el relat que a les escoles catalanes s'adoctrina, en una situació que afecta els professors, però també els alumnes.



Bon día! La pluja no serà impediment per que els nostres professors tinguin el nostre escalf. Si hi ha novetats ho comunicarem per Twitter. #ieselpalau #9delpalau pic.twitter.com/ElmvdFwHb3 — Suport IES El Palau (@9delpalau) 1 de maig de 2018





Davant la cruïlla de l'amenaça o la llibertat, Catalunya escull sempre la llibertat. Ho seguirem fent malgrat els extremistes piròmans que assenyalen, persegueixen i vilipendien l'escola catalana. D'aquesta llavor en sorgirà una societat lliure, crítica, democràtica i republicana pic.twitter.com/hwjNhIIfXt — Carles Puigdemont (@KRLS) 30 d’abril de 2018 Tanmateix, Carles Puigdemont ha defensat l'escola catalana. A través d'una piulada a Twitter ha afirmat que "davant la cruïlla de l'amenaça o la llibertat, Catalunya escull sempre la llibertat" i afirma que "ho seguirem fent malgrat els extremistes piròmans que assenyalen, persegueixen i vilipendien l'escola catalana". La seva publicació acaba dient que "d'aquesta llavor sorgirà una societat lliure, crítica, democràtica i republicana".

Tanmateix, ha afirmat que el Consell Escolar de l'institut, en què hi ha l'ajuntament, va manifestar al novembre per unanimitat el rebuig a les acusacions "infundades" i va remarcar que mai s'havia produït un conflicte per raons ideològiques.Les mostres de suport generades per la indignació van omplir la xarxa . Estudiants, exestudiants i professors de l'Institut van sortir en defensa dels docents investigats, després de l'escarni de El Mundo. L'Institut es va llevar ahir ple de pintades contra els professors on es podia llegir "nazis" i "separatistes".Aquest dimarts hi ha una concentració en suport als professors que ha començat a les 12 h davant l'Ajuntament d'aquest municipi del Baix Llobregat.