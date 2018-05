Últim intent a la desesperada del TS davant Alemanya per imputar rebel·lió

Última actualització Dimarts, 1 de maig de 2018 13:30 h

El tribunal envia als jutges de Schleswig-Holstein l'informe definitiu de l'1-O

Redacció | El Tribunal Suprem insisteix i posa tot el seu esforç perquè la justícia alemanya imputi rebel·lió a Puigdemont. El Suprem ja té els documents elaborats que enviarà a Schleswig-Holstein com a resposta a la petició d'informació complementària realitzada per la justícia alemanya, que de moment, només manté el delicte de malversació i que ha de decidir si extradeix o no Puigdemont.

En el document, el tribunal espanyol insisteix a considerar que els fets del 21 i 21 de setembre a la Conselleria d'Economia i l'1-O són delictes de rebel·lió i malversació, segons publica La Vanguardia. En l'informe detallen, però, que l'acusació de rebel·lió es basa en tot el que ha succeït des de l'inici del procés, amb les "reiterades desobediències al TC", i no només el dia del referèndum.

Amb tot, sentencien que la implicació de Puigdemont en els fets considerats delictius va ser "màxima" pel càrrec que ostentava, i per tant, li assumeixen tota la responsabilitat. En aquest sentit, assenyalen que el president legítim va ser advertit pels Mossos dels possibles enformaments però "es va negar a suspendre la crida a les urnes", concreta el text.

Exigeix al tribunal del land que no entri en comparacions

D'altra banda, el document planteja als jutges alemanys que no entrin al fons de la qüestió ni busquin coincidències entre el Codi Penal espanyol i alemany.

El TS exigeix que només estimin si aquest tipus d'accions i conductes tindrien alguna resposta penal al seu país.

La concreció de la justícia espanyola ve després que el tribunal alemany comparés l'1-O amb les protestes de l'aeroport de Frankfurt, en marc de la decisió de quines mesures cautelars establir després de la detenció de Puigdemont.

La tesi del Suprem per justificar la malversació

El segon informe, més breu que l'anterior i que ja s'ha remès a Schleswig-Holstein, el TS intenta justificar el delicte de malversació.

La tesi del Suprem és que perquè es pugui contemplar el delicte de malversació no és condició inexcusable que s'hagi produït el pagament, sinó que és suficient que s'hagi adquirit un compromís amb l'empresa o entitat que presta el servei. Per tant, considera que si hi ha subministres que no s'han pagat però van ser contractats, el fet segueix sent igual de perseguible.

