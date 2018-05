Així es manipula a RTVE: diverses treballadores destapen casos de desinformació en primera persona

No hi ha cap vot

Amb un manifest, la plataforma explica que volen denunciar davant de l'opinió pública pràctiques habituals a les redaccions de la televisió, la ràdio i el web que perjudiquen la qualitat i la independència informativa.

"Els ciutadans han de ser conscient que se'ls està negant el seu dret a accedir a una informació plural i de qualitat", lamenten les impulsores a VerTele, que tornen a reclamar que "RTVE és de tots".

Cuando el presunto corrupto es del PP y molesta la palabra imputado y prefieren investigado, pero si es de izquierdas o independentista se apuesta por imputado sin problema #AsíSeManipula @MujeresRtve #RTVEdetodos — María Menéndez (@M_Menendez_rtve) 30 d’abril de 2018

Diversos testimonis han explicat les males praxis en primera persona: rodes de premsa censurades, treballadors apartats per no deixar-se manipular i peticions com "que el president del govern no surti amb imputats" són alguns dels casos: