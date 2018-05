Sant Esteve de les Roures fa el salt de Twitter als pressupostos de l'Estat

Fonts d'ERC han assegurat a El Món que s'han registrat un total de 998 esmenes. "Per tant, una per mil d'ironia ens la podem permetre, fent alhora un reconeixement a la ironia de tanta altra gent i lamentant-nos, de fet, de la realitat de fons que evidencia".

A l'esmena, els republicans justifiquen la demanda per "ser una llarga reivindicació de la població local donat l'estat d'abandonament i deteriorament en què es troba l'estació de Sant Esteve dels Roures i la necessitat que la població local gaudeixi d'un transport i infraestructura ferroviària de qualitat".

En clau irònica, ERC al Congrés ha presentat aquesta proposta a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2018, per la que es reclamen cinc milions d'euros per a la "remodelació integral, instal·lació d'ascensors, recreixement d'andanes i instal·lació de megafonia a l'estació de rodalies de Sant Esteve dels Roures", segons publica El Món.

Redacció | ERC ha colat una esmena als pressupostos de l'Estat per a Sant Esteve de les Roures, el poble fictici a les xarxes i que va posar de moda un informe de la Guàrdia Civil, després de superar aquesta setmana el debat a la totalitat gràcies a Ciutadans i el PNB.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal