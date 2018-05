Milers de persones surten als carrers de Barcelona en l'1 de maig més feminista

Última actualització Dimarts, 1 de maig de 2018 13:45 h

Exigeixen igualtat, millors salaris i pensions

Redacció/ACN | Milers de persones han sortit als carrers de Barcelona aquest dimarts amb motiu del Dia Internacional dels Treballadors. Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han convocat una manifestació unitària per exigir igualtat de gènere, millors salaris, ocupació de qualitat i pensions dignes. Aquest any la sentència de ''la manada'' ha marcat una jornada més feminista que mai.





Per la seva banda, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha afirmat que aquest 1 de maig és una "suma de lluites" per construir una societat millor. En aquest sentit, ha assegurat que enguany el Primer de Maig "va començar el 8 de març" i "va continuar amb les pensions".



El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha defensat que aquest 1 de maig ha de ser un "punt d'inflexió en la intensitat de la mobilització de la gent treballadora d'aquest país" i ha lamentat que "la capacitat de generació de riquesa de l'economia" no ha arribat als salaris ni a les pensions, tot criticant i l'acord entre PNB i govern espanyol per equiparar les pensions a l'IPC als pressupostos de 2018.Per la seva banda, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha afirmat que aquest 1 de maig és una "suma de lluites" per construir una societat millor. En aquest sentit, ha assegurat que enguany el Primer de Maig "va començar el 8 de març" i "va continuar amb les pensions".



L'1 de maig més feminista

Insisteixen en la formació de Govern

En els seus discursos finals a la plaça de la Catedral, Ros i Pacheco han reiterat els arguments contra la precarietat laboral pels contractes temporals i els sous baixos, tot i l'augment dels beneficis empresarials, cosa que posa en risc el futur digne de les pensions.



També han demanat que es constitueixi Govern aviat i alhora han defensat la seva participació en les mobilitzacions a favor de la democràcia, els drets i les llibertats individuals i col·lectives, que han considerat en retrocés.

Sota una fina pluja, la protesta ha sortit de la plaça Urquinaona i baixa per Via Laietana fins a la plaça de la Catedral. Rere el lema 'Ara ens toca a nosaltres', demanen que la recuperació econòmica es traslladi a la classe treballadora.Per davant de la capçalera amb els màxims representants del sindicat i partits polítics s'hi ha situat una altra pancarta amb el lema 'No és abús, és violació' i #Noésno, després de la polèmica sentència del cas de 'La Manada'.Pacheco ha assegurat que ara "els toca a les dones" i ha afirmat que "l'impuls de la mobilització del moviment feminista" ha de conduir cap a una major igualtat. "Volem una millor ocupació", també ha reclamat. El líder de CCOO no ha descartat una vaga general i ha dit que cal "portar les reivindicacions als centres de treball".Ros també ha condemnat la sentència del cas 'La Manada': "Amb aquesta sentència i les actuacions dels darrers mesos, mai la justícia havia estat tan injusta".Aquest any la manifestació també ha estat marcada per l'absència de Cs, que s'ha justificat reblant que "mentre els sindicats vagin de la mà dels separatistes no hi participarem".La portaveu adjunta de Cs al Parlament, Sonia Sierra, ha retret a les organitzacions CCOO i UGT a Catalunya "no respectar la pluralitat de tots els seus afiliats i dificultar la tasca de recosir la fractura social que ha causat el projecte separatista".