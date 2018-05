Cs surt escaldat en l'intent desesperat de convèncer el vot femení

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

2 de maig de 2018, 09.00 h







Bertu, Inés, per fer política DE DEBÒ, no n'hi ha prou amb "anar de maniquís", cal tenir els conceptes clars al cervell.





Vosaltres sou dos IMMIGRANTS i les vostres famílies varen venir a Catalunya perquè als vostres respectius llocs d'orígen no hi estaven bé, segurament perquè no es podien guanyar la vida i passaven GANA.





Ara què preteneu, PPobres desgraciats? Convertir Catalunya en la porqueria socioeconòmica que és la vostra terra i que els vostres fills hagin d'emigrar a ... Llegir més