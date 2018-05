El govern espanyol aprofita la polèmica de l'IES El Palau per criminalitzar l'escola catalana

Última actualització Dimarts, 1 de maig de 2018 18:30 h

Dos secretaris d'Estat es reuniran amb els pares guàrdies civils de l'institut de Sant Andreu de la Barca

Redacció | El govern espanyol posa més llenya al foc en la polèmica de l'IES El Palau després de l'assenyalamnt dels nous professors investigats per un pressumpte delicte d'odi per part de El Mundo i d'Albert Rivera. Estudiants, professors i la comunitat educativa van sortir en defensa dels docents però l'excutiu de Mariano Rajoy, dona suport públic als guardies civils denunicants i anuncia que es reunirà amb ells el pròxim 8 de maig.

El secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i el secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, es reuniran el 8 de maig amb una representació dels guàrdies civils pares dels alumnes de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca "que van ser presumptament humiliats" per nou professors "que van fer comentaris a classe criticant l'actuació policia de l'1-O", segons ha informat el govern espanyol.



La Fiscalia de Delictes d'Odi investiga els fets. Durant la trobada els representants de l'executiu de Rajoy els mostraran el seu suport i els manifestaran que "comparteixen la seva indignació per actituds tan antidemocràtiques, sectàries i impròpies d'un centre educatiu". Ho faran "independentment de les actuacions judicials en curs", segons s'especifica des del govern.



Afirmen que hi ha més casos d'assetjament escolar



En aquesta reunió els dos secretaris d'Estat exposaran a la representació dels pares els resultats de les investigacions obertes sobre "el succeït" a l'institut. També se'ls informarà de les tasques de posada en comú fetes en les últimes dates per la Secretaria d'Estat de Seguretat i la Secretaria d'Estat d'Educació sobre "altres possibles casos d'"assetjament escolar a Catalunya".





"Situació insostenible"



Precisament aquest dimarts, un professor de l'Insitut denunciava que



En declaracions a Europa Press, Josep Lluís del Alcázar, delegat sindical de la CGT, ha reclamat a l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, que pregunti al ministre Íñigo Méndez de Vigo, qui ara té les competències en educació amb l'aplicació del 155, "per què oculta l'informe d'Inspecció".



D'altra banda, aquest dimarts al migdia, centenars de persones



Un dels exalumnes convocants, l'Adrián Ruiz, ha assegurat que seu pas per l'IES El Palau ha estat dels millors episodis de la seva vida i que algun dels seus professors, entre ells algun dels acusats, el van ajudar molt en la seva formació acadèmica i humana.



