L'advocat de Ponsatí sobre la gestió de l'Estat a Catalunya: ''Veig l'ombra del general Franco''

Centra la seva defensa en què "Espanya no compleix amb les cartes de drets humans ni amb el dret internacional".

Redacció | "El govern espanyol es comporta com Franco amb Catalunya". Així de contundent s'ha mostrat l'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, en una entrevista al diari escocès The National, on ha assegurat que "Espanya abusa del procés de la detenció europea".

Anwar, que ha explicat que es va convertir en l'advocat de Ponsatí a petició de l'expresidenta del Parlament escocès, Tricia Marwick, centra la seva defensa en què "Espanya no compleix amb les cartes de drets humans ni amb el dret internacional".



Segons Anwar, si finalment Ponsatí fos extradida, s'enfrontaria a "una sentència de mort", perquè el govern espanyol podria sol·licitar una pena de fins a 33 anys de presó.



L'advocat veu "l'ombra del general Franco" en la gestió de l'Estat a Catalunya i està convençut que acabarà exposant Espanya "com un país amb falta de processos judicials justos". Tanmateix, creu que l'Estat confiava que els països europeus extradirien els polítics catalans.



D'altra banda, ha criticat que es doni suport a un país europeu que actua d'aquesta manera i ha recordat que al Regne Unit mai s'ha vist un cas en què una ordre de detenció europea s'hagi utilitzat amb finalitats polítiques.



Per últim, l'advocat ha deixat clar que "no es tracta de donar suport a la independència de Catalunya, sinó de pensar si un estat de dret extradiria o no Clara Ponsatí".

