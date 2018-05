Sànchez, sobre Artadi ''Té tot el meu suport''

Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 09:30 h

El president del grup de JxCat es mostra convençut que Puigdemont no malbaratarà el mandat del 21-D i demana a la CUP que surti de la "zona de comoditat" i arrisqui per la República

Redacció | "Elsa Artadi és una dona capacitada abastament i li auguro un llarg recorregut polític, sigui o no sigui ara aspirant a la presidència. Ella sap que té tot el meu suport". Així s'ha posicionat el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, sobre si creu que la portaveu de la formació pot ser candidata a la investidura.

En una entrevista a l'ACN Sànchez ha respost per escrit des de la presó de Soto del Real. El número dos de JxCat també es mostra convençut que Carles Puigdemont no malbaratarà el mandat del 21-D: "Unes noves eleccions no ens aportaran res de nou que ara no disposem ni puguem fer".

A més, Sànchez demana a la CUP que surti de la "zona de comoditat" i arrisqui per la República.

D'altra banda, l'expresident de l'ANC -empresonat des de fa gairebé 200 dies- explica que no té previst renunciar a l'acta de diputat i avisa que si el Suprem vol continuar impedint que exerceixi els seus drets ho farà "violentant la resolució de les Nacions Unides".

Finalment, Sànchez opina que l'independentisme ha d'assumir com a "risc" que hi pugui haver més dirigents empresonats però no com a "inevitable".