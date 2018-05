Puigdemont cita els diputats de JxCat dissabte a Alemanya

Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 10:00 h

El grup es reunirà a la capital alemanya l'endemà del ple que manté la reforma de la llei de Presidència a l'ordre del dia

Redacció | El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha convocat els diputats del grup parlamentari a una reunió per aquest dissabte 5 de maig a Alemanya, tal com ha pogut saber l'ACN. La trobada arribarà després del ple al Parlament, que començarà dijous 3 i acabarà divendres 4 de maig.

De moment es manté a l'ordre del dia de la sessió plenària el debat i la votació de la reforma de la llei de Presidència que ha impulsat JxCat per poder investir Puigdemont a distància. S'espera que Puigdemont indiqui dissabte les següents passes a seguir, un cop s'aclareixi el recorregut que li queda a la reforma de la llei de Presidència, i a falta de tan sols 17 dies perquè acabi el termini per poder investir un president.



Cada vegada més veus consultades de JxCat reconeixen que caldrà abordar, a partir d'aquesta setmana, el nom d'un quart candidat que desbloquegi la situació i serveixi per formar Govern. El grup té previst viatjar a Alemanya dissabte i tornar diumenge, segons assenyalen fonts de la formació.



La reunió del dia 5 a Alemanya -país d'on no en pot sortir el president destituït- tindrà lloc 17 dies després de l'anterior trobada de Puigdemont amb la seva formació, el 18 d'abril passat, a Berlín. Al seu torn, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, i el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa, ja van viatjar la setmana passada a la capital alemanya per reunir-se amb el president destituït.



Segons fonts de JxCat l'única indicació del seu líder és, per ara, la convocatòria per dissabte, de manera que encara no s'ha tancat ni l'hora ni el lloc del conclave. Cal recordar que a JxCat no compten en prendre cap acord ni tancar cap pacte sense haver-se reunit primer amb Puigdemont.

