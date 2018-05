L'afany per trobar malversació: La fiscalia cerca ara en els síndics

PROU! fum fum fum fum fum fum

2 de maig de 2018, 12.23 h

El cinisme del govern espanyol no es supera en lloc del món, resulta que si els professors expliquen a l'escola que la guàrdia civil per orde del govern més corrupte i franquista de la democràcia vigilada, prohibeix votar per expressar l'opinió dels habitants de Catalunya, sense altra justificació que aquí mano jo, tot hom sap que allò de complir la" lei en el estado de derecho" és una mostra més de cinisme, ja que és no han parat de cometre abusos de poder i malversacions, les més ... Llegir més