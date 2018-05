Catalunya torna a tenir representació diplomàtica als Estats Units

Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 11:30 h

Després del tancament de les oficines a l'estranger ara farà sis mesos

Redacció | Catalunya recupera la representació diplomàtica a Washington. El Gobierno va liquidar les delegacions catalanes a l'estranger, menys la de Brussel·les en l'aplicació del 155 però Catalunya ha trobat la manera de tornar als Estats Units amb la creació del Catalonia America Council.

Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre, definida com a "independent i no partidista" i serà finançada amb donacions privades. L'organisme no serà públic sinó privat.



Amb seu a Washington DC estarà dirigida per Andrew Davis, que ja era el representant de la Generalitat als EUA i que va ser cessat pel 155. Davis té per objectiu "afrontar els desafiaments socials i polítics més importants a ambdues comunitats, tot enfortint les relacions entre Catalunya i Amèrica del Nord".



Segons informa l'Ara, l'acompanyaran advocats i gent del món empresarial de Nova York i de Silicon Valley, tots nord-americans amb interessos i afectes sobre Catalunya.

