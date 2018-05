Mascarell podria irrompre en la cursa electoral per Barcelona

Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 12:30 h

Presenta un manifest sobre la ciutat tot i que nega que sigui el llançament de la seva candidatura

Redacció | L'exconseller de Cultura, Ferran Mascarell, presentarà "L'ideal d'una ciutat possible", un manifest sobre Barcelona el pròxim 22 de maig a l'Ateneu Barcelonès. La conferència coincideix just en ple debat sobre les candidatures per a les eleccions municipals del 2019 i la idea, que pren cada cop més força, de què l'independentisme vagi junt.

Segons informa El País, l'exconseller nega que l'acte tingui a veure amb una possible candidatura seva a l'alcaldia però tampoc ho descarta rotundament. Va assegurar al diari citat que tothom sap que Barcelona és una de les seves "passions". Tampoc va voler avançar qui subscriu el manifest ni què el motiva.

"El que hagi de dir Mascarell sobre la ciutat serà important. La té al cap", assegura un reconegut intel·lectual proper a ell a El País.

Hi hagi o no candidatura, el manifest irromp en ple debat sobre les llistes electorals i on la crítica principal és la falta de model per a la capital catalana.

De moment només hi ha dos caps de cartell: Alfred Bosch, d'ERC i Jaume Collboni, pels socialistes. El PDeCAT està immers en el seu procés de primàries que enfronta Carles Agustí i Neus Munté. Cap dels dos tanquen la porta a un pacte independentista, i de fet, Agustí proposa la fórmula Junts per Barcelona, on la irrupció de Mascarell podria encaixar.

Tanmateix, el filòsof Jordi Graupera va proposar unes primàries entre l'independentisme per formar una candidatura única per guanyar Ada Colau. D'altra banda, l'exprimer ministre francès, Manuel Valls, també sona com alcaldable a la ciutat, que es va oferir però a encapçalar una plataforma de tall constitucionalista, que aglutini Ciutadans, PP i PSC.

