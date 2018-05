Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 13:30 h

Puigdemont ha convocat els diputats de JxCAT a Berlín aquest cap de setmana

Redacció | Aquestes darreres setmanes podrien ser claus per a preparar la investidura que evitaria eleccions. Carles Puigdemont ha convocat a tot el grup parlamentari de JxCAT a Berlín i podria anunciar aquesta mateixa setmana un nou candidat.

Qui té més números, segons el que està sonant aquest dimecres, seria Elsa Artadi. Però Artadi no és la primera vegada que s'ha posat sobre la taula i tampoc ha estat l'únic nom d'aquestes últimes setmanes. De moment, ERC ja ha comentat que veurien amb bons ulls la proposta, si finalment aquest fos el nom definitiu.

Ara bé, els números constaten que en aquest cas hipotètic, el candidat o candidata seria investit o investida en segona volta, amb 66 vots a favor, 65 en contra i 4 abstencions de la CUP. Cal recordar que els anticapitalistes han apostat des de l'inici per Carles Puigdemont i en principi no accepten cap altre candidat.

La investidura seria en segona volta sempre i quan però, el TC no suspengués l'acord de la Mesa d'acceptar la delegació de vots dels diputats a l'exili.

La CUP ja ha deixat clar en roda de premsa però que "no hi ha converses obertes" ni amb ERC ni amb JxCAT per afrontar una nova ronda d'investidura. "No hi ha cap taula de negociació oberta ni trilateral ni bilateral, però tinguin per segur que en les pròximes hores i els pròxims dies en parlarem i molt", ha especificat.

