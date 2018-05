La campanya perquè el Barça vagi a Berlín a oferir els títols al President arriba a les 10.000 signatures

Una imatge que faria la volta al món, sense dubte. El Barça oferint els trofeus d'aquesta temporada al Govern a l'exili. Segons els organitzadors "no es tracta d'independència sí o independència no: es tracta d'internacionalitzar i fer evident davant els ulls del món una situació totalment injusta i inacceptable dins del mateix si de l'Europa Occidental i de la Unió Europea".

Els organitzadors consideren que, ja que al Palau de la Generalitat no hi ha ni govern ni president a qui oferir els títols guanyats, demanen que "el Barça vagi a Berlín a oferir-los al President legítim". A més consideren que el Barça ha estat sempre "històricament un club símbol de catalanitat i en diferents moments de la història ha donat suport a les reivindicacions del poble català" i consideren que "no pot romandre indiferent davant de la situació actual". Per fer aquest acte, li demanen "valentia i compromís amb la seva gent, la seva història, amb la llibertat i la justícia". La campanya iniciada a Change.org ja ha obtingut 10.000 visites.