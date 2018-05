El tennis apropa Colau a l'alta burgesia catalana

Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 17:50 h

Gir de 180º en el discurs dels comuns respecte els poders fàctis

Gerard Sesé @gerardsese | Una imatge val més que mil paraules, tot i que, de paraules, també n'hi ha hagut. Expliquem-nos: primer la imatge. Ada Colau ha posat davant les càmeres mostrant grans complicitats amb el Conde de Godó amb motiu del torneig de tennis internacional que s'ha disputat a la capital catalana. I ha passat ja sigui a la llotja com a l'hora de presentar el trofeu. Però no només hi ha hagut gestos, sinó discursos, com un article escrit per la mateixa alcaldessa a La Vanguardia, amb afirmacions impensables ara fa 3 anys.

Ada Colau ha traspassat l'estricte protocol que li pertoca com a alcaldessa de Barcelona i s'ha acostat als poders fàctics que tan havia criticat. Així ho va voler demostrar en un article a La Vanguardia on apartava les diferències passades amb el Conde de Godó i li dedicava tota lloança possible: amb l'excusa de lloar la pràctica històrica del tennis a Barcelona, queien suculentes perles a favor dels Godó: "Algunes de les millors raquetes del món es reuniran de nou a la nostra ciutat per disputar l'Open Barcelona Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó, la gran cita esportiva de la primavera" o "L'Open Barcelona Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó és una d'aquestes fites imprescindibles que ens consoliden com a capital de l'esport i ens ratifiquen com a ciutat dinàmica i emprenedora" i fins i tot un "El Godó, a més, és un trofeu únic, ja que en cap altre lloc un campionat d'aquestes característiques és organitzat per un club de ciutat".

El perquè de l'ensabonada

Alguns articulistes i membres de l'oposició han explicat que el fet que darrere d'aquest torneig de tennis hi hagi un gran grup comunicatiu i que ens trobem a un any de les noves eleccions municipals, serien el motiu pel qual Ada Colau intenta seduir, ara, el Conde de Godó. Hi ha altres esdeveniments esportius, que no tenen un grup mediàtic al darrere, que no han rebut el mateix tracte com la Fórmula 1 o la Barcelona World Race.

No és la primera vegada que hi ha un gir ideològic i de discurs entre la Colau activista i la Colau alcaldessa. També va haver de claudicar davant Telefònica prorrogant els contractes de l'anterior gestió de Xavier Trias o com quan va canviar de parar sobre la continuïtat del Barcelona Mobile World Congres.

