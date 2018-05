[Vídeo] Un franquista rep de valent a Suècia per dur una samarreta de Franco

Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 17:10 h

Manifestants comunistes suecs responen en català: "Antifeixista, alerta, alerta!"

Gerard Sesé @gerardsese | 1 de maig, Göteborg: L'esquerra comunista es manifesta per a reivindicar els drets dels treballadors i les seves millores. Segons es veu a les imatges, un home irromp la marxa amb una samarreta estampada amb el dictador espanyol Francisco Franco. Alguns dels manifestants ho entenen com una provocació i l'empenten i li etziben quatre mastegots.

A Suècia ningú ha parlat de terrorisme, de delicte d'odi o rebel·lió, ningú s'ha fet l'ofès ni cap col·lectiu s'ha fet la víctima. Simplement, de manera objectiva, s'ha vist com un home va anar a provocar una manifestació de l'esquerra comunista sueca i en va sortir escaldat amb quatre cops i estiragonses a sobre. I ja és molta més violència de la que mai ha dut a terme cap independentista.

Tal com es pot veure a les imatges, un home va lluir una samarreta estampada amb un bust del dictador Franco i la reacció dels assistents va ser apartar-lo de males maneres a cops de puny, coces i insults. El grup d'esquerra es fa dir "Sindicalistes" i, segons un diari suec l'home va haver de rebre 6 punts de sutura al cap. Resulta, a més, que el personatge de dretes provocatiu té un canal de Youtube on es dedica a anar a dinamitar actes com per exemple, el dia de l'orgull, passejant-se amb un cartell dient que "l'homosexualitat és una malaltia" (segon vídeo).

Solidaritat entre pobles: crits en català

Els comunistes suecs van demostrar no només identificar perfectament la figura del dictador franquista sinó que van començar a cridar, tal com es veu al vídeo, en català: "Antifeixista, alerta, alerta!". Unes paraules que no són un efecte sonor estil "viva Puigdemont" sinó que, tal com explica el mateix diari suec, criden en català.





Al Cåränchöa sueco también le gusta salir a hostias del Día del Orgullo después haber llamado enfermos a los asistentes. pic.twitter.com/qGAsBvzS3R — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 2 de maig de 2018

