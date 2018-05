[Vídeo] L'amor d'un jove per Núria Feliu: la nova cançó catalana de l'estiu?

Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 18:50 h

Pau de Ponts escriu una oda a la cantant malgrat la gran diferència d'edat

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Diu la dita popular que l'amor és cec. De fet, la passió entre dues persones no hi entén de res, ni de gènere, d'origen, de raça, religió o edat. Els grans clàssics de la literatura, del teatre i del cine ja s'han encarregat d'explicar-ho fins a la sacietat. I no podia faltar també el gènere de la cançó: aquest cop, una que tracta l'amor d'un jove per una dona considerablement més gran i es podria convertir en el hit d'aquest estiu: Boig per la Feliu.

El cantant, músic i humorista Pau de Ponts, conegut per les seves paròdies musicals que penja al seu canal de Youtube, ha tret nova cançó i es tracta d'una oda a l'amor entre d'edats molt oposades. De fet, ell mateix és l'enamorat i l'afortunada és, ni més ni menys, que la gran Núria Feliu.

"Ja sé que és més gran, però això no hi fa res. Tu i jo podríem ser com la Shakira i el Piqué"

Al vídeo es pot veure Pau de Ponts cantant-li a la mateixa Feliu a ritme de reggeaton, que s'ha prestat per a col·laborar-hi. El cantant intenta seduir-la "la gent ja pot xerrar, revolucionaríem el panorama català". Fins i tot, el músic avisa que "marxaré de Ponts i m'empadronaré a Sants".

"Estic boig per la Feliu, m'és igual si la gent riu". També hi ha un moment perquè la diferència d'edat també es transformi en física, quan en Pau es passeja pels carrers de Sants amb la geganta de la Feliu, que ja no només li suma molts anys sinó que li triplica l'alçada.

Podrà ser aquesta la cançó freaky de l'estiu català?





Hi ha hagut altres precedents de cançons "freakys" de l'estiu o declaracions sonades d'amor. Aquí us fem un resum:



Per parlar de cançons de l'estiu "sui generis" en català ens trobem el clàssic "És super fort" de l'artista Josmar que va revolucionar les discoteques catalanes.





També hi va haver una declaració d'amor sonada com la d'Estanislau Verdet a Josep Cuní













Per acabar, el duet còmic Mali Vanili van causar furor amb "Espanya, lo nostre no funciona" que encara avui acumula visites.

Fins i tot, en Jordi Pujol va referir-se a un dels fenòmens musicals d'ara fa uns anys, l''Oh, Jennifer' dels Catarres. Durant un estiu es va fer viral la proposta dels Txatarres (mescla entre Catarres i Txarango) amb un "electro-llatí" que parodiava els videoclips de reggaeton i les lletres masclistes d'aquest tipus de música:

Notícies relacionades