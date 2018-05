La justícia espanyola hi torna: ridícula multa a un membre d'extrema dreta per amenaçar un periodista d'arrencar-li el cap

Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 19:30 h

El jutge afirma que no hi havia "l'anunci seriós" d'una decapitació sinó "l'exteriorització del disgust" perquè li feien fotos

ACN Barcelona .- José Miguel Patón ha estat condemnat a un mes de multa amb una quota diària de vuit euros per un delicte d'amenaces lleus, després d'haver advertit a un periodista que li arrencaria el cap durant una manifestació de Democracia Nacional. Un altre individu jutjat pels mateixos fets, coordinador nacional de Democracia Nacional Joven, ha quedat absolt. Els fets van tenir lloc el 12 d'octubre del 2016. En el marc de l'acte hi va haver uns parlaments, durant els quals un dels oradors va al·ludir al fotoperiodista Jordi Borràs, al qual va qualificar de "filoetarra", "separatista" i "amic d'ETA" entre aplaudiments dels assistents i insults al periodista. A més, alguns dels assistents van increpar un altre periodista que cobria l'acte, al qual van confondre amb Borràs. Un dels dos jutjats, el coordinador nacional de Democracia Nacional Joven, va corregir aquests assistents indicant-los que el periodista no era Jordi Borràs, i en va assenyalar un altre que hi havia al seu costat que era Enric Borràs, germà d'en Jordi, que també cobria l'acte com a periodista.

Poc després, una vintena dels manifestants van començar a proferir insults i amenaces de mort novament contra Jordi Borràs. Va ser aleshores quan el condemnat es va encarar amb el seu germà Enric i el va amenaçar amb arrencar-li el cap si li feia alguna foto. Borràs i els altres tres periodistes que cobrien l'acte, entre ells el que havia estat confós, van decidir marxar.

El jutge considera que l'improperi de Patón és constitutiu d'un delicte lleu d'amenaces, no de coaccions per no haver-hi "l'element típic de violència requerit" ni tampoc d'amenaces perquè "el mateix context i contingut de la frase intimidatòria revela que no constitueix l'anunci seriós d'una decapitació (...), sinó l'exteriorització del disgust o incomoditat que li produïen les fotografies de les quals creia ser objecte". També descarta el delicte d'amenaça a col·lectiu.

Així, el jutge condemna Patón a un mes de multa amb una quota diària de vuit euros, però l'absol de la resta de delictes que se li atribuïen. També absol l'altre acusat de tots els delictes dels quals se l'acusava.

El jutge ha tingut en compte a l'hora de dictar la sentència que Patón va ingressar mil euros al jutjat per a l'entrega "immediata i incondicionada" a les persones que la fiscalia va assenyalar com a perjudicades pels fets sotmesos a judici.

