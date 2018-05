S'està preparant la Unió Europea per a sancionar Espanya per la seva deriva autoritària?

Última actualització Dimecres, 2 de maig de 2018 20:40 h

Brussel·les proposa tancar l'aixeta dels fons europeus a qui trenqui els principis de l'Estat de Dret, sobre els quals es fonamenta la UE

Gerard Sesé @gerardsese | La Unió Europea, de la mà d'Alemanya, està enllestint una nova proposta destinada al proper Marc Financer multianual per 2021-2027. La idea és sancionar tots aquells Estats de la Unió que no acompleixin els principis de l'Estat de Dret, sobre els quals es fonamenta la UE, és a dir, aquells que tinguin una deriva autoritària. Des d'Espanya s'ha emmarcat aquesta proposta com si anés dirigida exclusivament a Hongria i Polònia però podria, potser, també sancionar Espanya?

Sense democràcia, no hi ha fons europeus. Això és el que està preparant Alemany i que la Comissió Europea ha presentat avui dimecres. La idea és tenir una arma política per a controlar aquells països que no acompleixen i garanteixin l'Estat de dret. Així ho publica El Confidencial , que assegura que aquesta mesura plantejarà vincular els fons de cohesió a respectar els principis fundacionals de la Unió. Tot i fer referència només a Hongria i Polònia, el mitjà espanyol obvia la possibilitat que sigui Espanya la sancionada en un futur.

El mecanisme està dissenyat per tancar l'aixeta dels fons de cohesió en el cas que Brussel·les detecti que hi ha una "deficiència generalitzada" en el compliment de l'Estat de Dret en un Estat membre. Per exemple, si el país en qüestió ignora les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquesta matèria. Però, en bona mesura correspon a la Comissió (encarregada de vigilar el respecte de l'Estat de Dret) analitzar la situació i valorar com actuar.

Per això, la Comissió proposarà aquest dimecres que la decisió de restringir el pagament de fons de cohesió als governs díscols (no aquells assignats a beneficiaris finals) sigui presa amb el suport d'una majoria qualificada de països, és a dir, no per unanimitat, fet que impossibilita el vet d'alguns Estats com Espanya.

