Junqueras i Forn: “Hem de continuar resistint; si vosaltres persistiu, nosaltres resistim”

La plaça Sant Jaume s’omple en record dels sis mesos d’empresonament del vicepresident i conseller destituïts i per donar suport als presos independentistes i les seves famílies

ACN Barcelona .- L’acte per commemorar els sis mesos d’empresonament a Estremera del president d’ERC i vicepresident destituït, Oriol Junqueras, i el conseller destituït d’Interior, Joaquim Forn, ha omplert la plaça Sant Jaume de Barcelona amb proclames de suport als presos independentistes i les seves famílies, i crits en favor de la República.

Durant l’acte, familiars directes i companys dels seus partits, ERC i PDeCAT, han llegit una carta escrita per Forn i Junqueras des d’Estremera per a l’ocasió on, a més de donar gràcies pel suport, tots dos han demanat als catalans que segueixin aguantant l’embat judicial i polític de l’Estat que denuncien i consideren injust. ““Hem de continuar resistint; si vosaltres persistiu, nosaltres resistim”, han escrit, tot afegint que això és el que “s’ha de fer ara”.La carta, escrita a quatre mans pels dos presos, ha estat llegida per la filla de Forn, Beta Forn, la cunyada de Junqueras, Imma Bramona, i els líders d’ERC i PDeCAT a Barcelona, Alfred Bosch i Xavier Trias. A la missiva, Junqueras i Forn explicaven que molts simpatitzants els pregunten sovint, per via postal, “què més es pot fer ara” per ajudar a la seva situació i a la de Catalunya. “La resposta és que hem de continuar resistint; si vosaltres persistiu, nosaltres resistim. Nosaltres aguantarem, no ho dubteu, i sortirem més forts del que vam entrar, i sense odi ni rancúnia. Perquè malgrat que no oblidarem, tots voldrem un país en pau i millor per als nostres fills i filles”, han escrit, arrencant els aplaudiments dels centenars d’assistents que omplien la plaça.A la carta, els dos presos també han assegurat que han comentat que totes les iniciatives, actes de suport, esdeveniments i sopars els “han emocionat moltíssim”. “Tot el que vosaltres feu ens serveix i és útil, molt útil. Ens dona ànims i demostra que tenim un país viu, que no es resigna i no cedeix a la repressió i les amenaces”, han dit per animar-los a seguir amb iniciatives semblants. Forn i Junqueras, a més, han volgut també “agrair” el suport rebut pels catalans i les cartes que els envien. “Voldríem que molts jutges i polítics espanyols les llegissin”, han dit. Per últim, s’han mostrat també satisfets de comprovar com molts catalans els “han acompanyat, i també a les famílies, i han tenyit cada racó del país de color groc”.L’acte, però, no ha estat només aquesta lectura de la carta. Ha començat passades les 19:30 amb la denúncia que aquest dimecres “fa sis mesos que van segrestar” a Forn i Junqueras, i que altres polítics “es van haver d’exiliar per evitar la set de venjança” de l’Estat. “Seguirem mobilitzats de forma cívica i pacífica, no ens aturarem fins que siguin a casa”, han dit des de l’inici de l’acte.L’últim a intervenir ha estat el president del Parlament, Roger Torrent, que ha estat rebut a l’escenari amb crits de “Puigdemont, el nostre president” i “ni un pas enrere” per part de part dels assistents a la plaça. Torrent ha denunciat que s’hagin complert “sis mesos de vergonya, d’injustícia per Quim i l’Oriol, pel conseller Forn i el vicepresident Junqueras i per tots els que estan a presó i a l’exili, i per les famílies i pels fills”. I és que per a Torrent, no haurien d’estar a la presó. “Quin demòcrata pot tolerar que hi hagi presos polítics i exiliats per les seves idees?”, s’ha preguntat, tot recordant que per als sobiranistes, els independentistes que estan presos no han comés cap delicte. “L’únic que han fet és permetre que el poble s’expressi, que pugui votar, posar urnes, que tots poguéssim decidir el nostre futur. Quin delicte és la democràcia, posar les urnes, les paperetes i la gent votant? En cap democràcia ni estat de dret podem permetre que posin gent a la presó per els seves idees polítiques”, ha sentenciat el president del Parlament.En aquest sentit, ha avisat que ni ell ni “cap demòcrata” es quedaran de braços creuats “davant tanta injustícia”. “Que ningú dubti que farem tot el que calgui per treure-us d’allà, perquè torneu a casa. Tot. Que ningú ho dubti. I no per una qüestió política o partidista, és per una qüestió de democràcia. Són presos polítics. Que ningú ho dubti que no pararem fins a la seva llibertat”, ha dit.Per acabar, Torrent ha volgut enviar un missatge d’unitat per poder sortir de la situació actual. “Això ho farem junts. Aquets país quan ha avançat és quan hem caminat junts, quan ningú ha caminat sol, quan les institucions i el carrer hem caminat donant-los la mà i conjuntament. I si ho fem, i estic convençut que serà així, que ningú dubti ni un moment, ens en sortirem”, ha conclòs.A l’inici de l’acte també han pujat a l’escenari representants de l’IAC, UGT, CCOO, Unió de Pagesos, la Taula del Tercer Sector, el Col·legi d’Advocats de Barcelona, la Plataforma per la Llengua, Súmate, Demòcrates de Catalunya, la CUP, l’Ajuntament de Barcelona, el PDeCAT, ERC, JxCat i Catalunya en Comú.Amb ells al darrere, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha volgut ha volgut denunciar que ara fa sis mesos “Estremera es va omplir de dignitat” sense cap voluntat per part dels que entraven. “No deixem de sumar ni un minut al comptador de la vergonya, no ho normalitzarem. Cada segon pesarà com una llosa sobre aquells que han permès que estiguin en aquesta situació”, ha sentenciat, tot criticant un Estat que “no actua com una democràcia, ha decidit donar cops de porra, coaccionar mestres com els valents de Sant Andreu de la Barca, però també regidors, pallassos, mecànics, periodistes”. “No estan sols, estem tots junts els uns amb els altres”, ha afegit.