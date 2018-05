Txell Bonet, sobre el suport socialista als presos polítics: ''prefereixo confiar en que acabarà arribant''

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 05:00 h

directe!cat entrevista aquesta documentalista, parella de Jordi Cuixart

Redacció| Fa quasi set mesos que la justícia espanyola va trencar la seva família, empresonant el pare del seu fill -de tan sols un any- per presidir una de les entitats de la societat civil que va promoure la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya el passat 1 d'octubre. En Jordi Cuixart, encara líder d'Òmnium Cultural, ara és al centre penitenciari madrileny de Soto del Real; on la Txell Bonet viatja avui mateix per veure la seva parella. Abans, però, vol deixar-ho tot ben lligat: té un dia de bojos per atendre mitjans de comunicació i -en un gir dels esdeveniments- el directe.cat acaba entrevistant-la a casa seva. Hi ha fotografies d'en Jordi i joguines del seu fill, entre desenes de mostres de suport als presos polítics i exiliats catalans que han fet arribar els catalans a aquesta família.

D'altra banda, ha reivindicat la necessitat de formar Govern a Catalunya per acabar amb un "Govern fantasma, invisible i inoperant imposat des de Madrid" i ha assegurat que "sempre avancem cap a alguna banda, no sabem cap a on, però sempre avancem". "Si estàs quiet segur que no avançaràs", ha afegit per deixar clar que la ràbia i el remordiment no han aconseguit apoderar-se de la seva família. Pel que fa a la seva parella, ha apuntat que "la presó no ha debilitat el seu estat d’ànim, al contrari: se sent amb molta força, molt convençut de tot el que fa i ha fet, i sap que no ha fet mai res mal fet".





Per veure l' Amb tot, també ha lamentat l'allunyament de Cuixart de Catalunya i les dificultats de la situació quan "la vius quotidianament". "Sobretot quan és una presó a 650 quilòmetres i estàs tan lluny de la teva família. [...] A més, per nosaltres també es fa molt més difícil anar-lo a visitar", ha explicat. "En el meu cas, no em puc quedar aturada i que la meva vida funcioni de la mateixa manera", ha sentenciat per concloure que "evidentment, que el meu desig és que això sigui el més curt possible i que puguem tornar a estar junts una altra vegada".Per veure l' ENTREVISTA SENCERA

Durant la conversa, Bonet ha agraït a l'entorn dels comuns el seu suport pel que fa a la seva situació personal; així com ha mostrat la seva "fe" pel que fa al fet que els socialistes faran algun gest en pro dels presos polítics catalans. "Si no acaba passant, em semblarà trist, però prefereixo confiar en que acabaran arribant", ha dit. També ha agraït el suport incondicional de la societat civil.