La premsa recull la dissolució d'ETA després de 60 anys d'existència

Són temes que sempre m'han sug·gerit el següent pensament:







Què és millor i què és pitjor, usar la VIOLÈNCIA per defensar el teu país contra un invasor que parla una llengua diferent de la secular del territori, o usar la violència per a IMPOSAR una llengua forastera en un país que no és el teu?



Quina pena que a la història dels humans, la majoria de vegades guanya l'opció pitjor i més maligna . . .