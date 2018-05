Brussel·les demana a Espanya que modifiqui la llei després de la sentència de La Manada

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 11:30 h

Eurodiputats demanen un canvi en del Codi Penal

Redacció | La sentència de La Manada encara no s'ha digerit del tot ni a Espanya ni a Europa. Tot just aquest dimecres ha arribat al Parlament Europeu, l'Eurocambra ha debatut sobre si s'apliquen els estàndards internacionals sobre la violència sexual, segons el Conveni d'Istanbul.

El Conveni estableix que és violació quan el sexe és sense consentiment, sense entrar a valorar si hi ha hagut violència o intimidació, com en el cas del Codi Penal espanyol.



De fet, això és el que ha aixecat polèmica, perquè segons l'AN de Navarra no hi va haver violació només abús sexual.

Per ara només sis països han adoptat la definició de violació recollida en el Conveni d'Istanbul, considerat el marc jurídic més complet fins al moment per combatre la violència contra les dones. A Espanya, tot i estar ratificat no està implementat.

No s'ha votat res al Parlament Europeu però tots han coincidit en demanar a Espanya que retoqui el seu Codi Penal en funció d'aquest conveni.

