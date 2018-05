El Gobierno busca confirmar de qualsevol manera que hi ha adoctrinament a Catalunya

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 10:30 h

El ministeri d'Educació investiga al menys 80 casos

Redacció | El Gobierno segueix perseguint les escoles i instituts catalans. Més enllà dels casos denunciats als jutjats com el recent cas de Sant Andreu de la Barca i el de la Seu d'Urgell fa uns mesos, el ministeri d'Educació investiga 80 casos més d'aquest suposat adoctrinament a les aules catalanes.

Segons publica l'Ara, serien queixes que les famílies han fet arribar a les direccions dels centres o a la Inspecció d'Ensenyament des de l'1-O. Consideren que s'ha alliçonat els seus fills amb postulats independentistes a les aules.



De fet, aquest dimecres, el delegat del govern espanyol, Enric Millo, va explicar que el ministeri d'Educació ha encarregat informes al departament d'Ensenyament per detectar possibles situacions "similars" a les de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. Per ara, no se sap quants professors s'acusa o quins són els centres implicats.

Aquests 80 casos podrien arribar al centenar, ja que de moment, el Ministeri d'Educació ha rebut resposta de 3 dels 5 requeriments que ha enviat a la Conselleria d'Ensenyament, intervinguda pel 155.

Amb tot, el govern espanyol està analitzant aquestes respostes per decidir si dóna per bones les explicacions o bé obre la via judicial per resoldre algun dels casos.

D'altra banda, el síndic de greuges ha criticat tant les famílies denunciants del cas de l'institut de Sant Andreu de la Barca com la gestió que n'ha fet el departament d'Ensenyament.

En un comunicat, Ribó va retreure als denunciants que "en cap cas" formalitzessin una queixa pel procediment ordinari i optessin directament per portar el cas a la fiscalia, una decisió "desorbitada i inadequada".

