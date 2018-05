Arran ''assenyala'' ara a Rivera amb una penjada de cartells

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 11:00 h

Acusa al líder de la formació taronja d'"atiar l'odi feixista" per "assenyalar" professors de l'IES El Palau

Redacció | L'organització juvenil de l'esquerra independentista ha publicat uns cartells a través dels que acusa el president de Cs, Albert Rivera, i el periodista Javier Negre.

Els acusen d'"atiar l'odi feixista per haver assenyalat" els nou docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) investigats per la fiscalia. Als cartells es pot llegir: "Es busca per assenyalar 9 docents públicament i atiar l'odi feixista".Els cartells s'han fet públics després que Negre publiqués a 'El Mundo' un article amb la biografia dels professors investigats i aquest fos compartit a les xarxes socials per Rivera.