Bufetada del PP a Urkullu: no hi haura ''cap tipus de compensació'' pel final d’ETA

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 12:15 h

El lehendakari assegurea a una entrevista a ‘El País’ que Rajoy “és sensible” a un acostament de presos

Redacció | El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo ha afirmat que “en aquests moments” no hi ha “cap conversa” amb el PNB sobre un “acostament de presos” ni “cap tipus de compensació” per aquest “final d’ETA en fascicles”.

En una entrevista a Herrera en la COPE ha afirmat que “a data d’avui” no existeix cap plantejament en aquesta direcció per part de la seva formació o del govern espanyol.



Segons Martínez Maillo, l’anunci del final d’ETA no es més que “pura propaganda” per “intentar canviar el relat del que va passar, que és que hi va haver uns assassins que van matar”.



Ha desmentit d’aquesta manera les manifestacions del lehendakari Íñigo Urkullu a una entrevista a El País on el cap de l’executiu basc ha afirmat que “treballa” amb el govern espanyol per a un acostament de presos d’ETA a les presons basques i que Rajoy “és sensible” a aquesta qüestió.

