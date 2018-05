El Consell d'Europa avisa l'Estat que la independència judicial està en joc

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 13:00 h

L'executiu de Rajoy no ha implementat del tot cap de les mesures recomanades per prevenir la corrupció entre polítics, jutges i fiscals

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Hi ha "risc" per a la independència judicial. Així ho ha advertit el president del Grup d'Estats Contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa, Marin Mrčela, que denuncia que l'Estat encara no ha implantat del tot cap de les onze recomanacions fetes per l'organisme l'any 2013 per prevenir i fer front a la corrupció entre diputats, jutges o fiscals.

Pla mig de Jesús María Barrientos, president del TSJC, amb la cúpula judicial, a l'inici de l'acte de jurament dels nous jutges © Elisenda Rosanas Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Consell dEuropa, corrupció, Estat, GRECO, justícia, recomanacions

"El que volem és eliminar la possibilitat que la política influenciï el sistema judicial", explica Mrcela en declaracions a l'ACN. I és que Espanya no ha fet cas dels estàndards marcats per l'organisme i posa en joc la independència judicial.



Segons l'informe anual del grup anticorrupció, fet públic aquest dijous, l'Estat es manté entre els que no compleixen el procediment de prevenció de la corrupció i categoritza la implementació com "globalment insatisfactòria". De fet, no ha fet cap avenç en els últims cinc anys.



"El més important en la lluita contra la corrupció és la voluntat política", recorda el president del grup anticorrupció, en clara referència a la inacció del govern de Rajoy.



No ha d'haver-hi jutges escollits per polítics



Mrčela assenyala, en relació a l'avaluació del marc legislatiu que governa el Consell General del Poder Judicial, que la voluntat és "veure que la majoria de jutges són escollits per jutges".

Per al croat, no ha d'haver-hi jutges escollits per polítics ni "persones que són col·locades pel Parlament o per l'Executiu". Tot i que ha matisat que no té cap dubte que "hi ha molts jutges d'alt nivell professional a Espanya".

L'informe del GRECO valora l'estat de la corrupció arreu d'Europa i als Estats Units durant l'any 2007, destacant tendències i exemples així com dades per països. Durant la presentació de l'informe, el president del grup ha assenyalat que aquest 2017 ha estat un any "fosc".

Notícies relacionades