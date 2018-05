Rajoy dóna les gràcies a la Guàrdia Civil per ''garantir'' els ''drets i llibertats'' a Catalunya

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 13:30 h

Assegura que el cos “defensa la legalitat i la democràcia” i “ho fa sempre amb proporcionalitat i professionalitat” sota el mandat de “jutges i fiscals”

Redacció | El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha agraït aquest dijous a la Guàrdia Civil la seva tasca per “garantir” els “drets i llibertats” a Catalunya.

“Vostès defensen la legalitat i la democràcia” i “ho fan sempre amb proporcionalitat i professionalitat sota el mandat de jutges i fiscals i amb la millor empara possible, que és la de la llei”, ha dit Rajoy, que ha afegit que aquest cos garanteix “la llibertat i la igualtat dels espanyola”, i que –juntament amb el Cos Nacional de Policia- “són cossos exemplars que mereixen el reconeixement per part de tots”.Rajoy ha fet aquestes manifestacions des de Logroño durant la inauguració del Polígon d’Experiències de les Forces Especials de la Guàrdia Civil.El president espanyol ha expressat el “reconeixement” i “admiració” per la tasca de la Guàrdia Civil, que també ha estat “essencial” per “derrotar ETA”, i que ara s’enfronta a “noves formes de terrorisme i de criminalitat”. “Gràcies per la seva feina i per estar sempre servint Espanya”, ha dit Rajoy, que ha afegit que se sent “orgullós” de la seva tasca.