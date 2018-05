Els exiliats catalans a Bèlgica protagonitzen un debat a l'Eurocambra

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 14:00 h

L'exministre eslovè Ivo Vajgl agraeix al belga Charles Michel la seva "hospitalitat" amb els líders catalans

Redacció| La situació política a Catalunya ha tornat a protagonitzar un debat al Parlament Europeu. Diversos eurodiputats han fet referència als exiliats catalans que són a Bèlgica, tot i que el primer ministre belga, Charles Michel, ha evitat pronunciar-se específicament sobre el tema.

Amb tot, Michel ha tancat la seva intervenció -on també ha rebut retrets de grups euròfobs com el de l'UKIP- destacant la seva possibilitat d'intervenir al plenari i afegint que demostra la "vitalitat" d'un model europeu "basat en l'estat de dret, la democràcia i la confrontació pacífica de les idees, des del respecte mutu". L'exministre d'exteriors eslovè i eurodiputat liberal Ivo Vajgl ha agraït a Michel la seva "hospitalitat" amb els líders catalans que són a Bèlgica, i ha recordat que la UE "mai hauria de ser un lloc d'amenaces i persecucions".

En una línia totalment contrària, l'espanyol Juan Fernando López Aguilar, exministre del PSOE, ha retret a Charles Michel que no hagi dit "ni una paraula" sobre "l'espai de llibertat, justícia, seguretat i cooperació judicial" on creu que hi hauria d'haver "confiança i reconeixement mutu de resolucions judicials per evitar la impunitat sobre la base de passar fronteres". Diversos eurodiputats espanyols han qüestionat en les darreres setmanes el funcionament del model de les euroordres si es poden impedir extradicions com la de Carles Puigdemont o els consellers cessats.



Per la seva banda, l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé ha recordat a Michel que a l'Estat espanyol hi ha "polítics catalans empresonats" per haver permès als ciutadans "votar". "És important assenyalar que sense respecte als valors europeus no hi ha projecte europeu que valgui la pena", ha dit Solé. En el seu discurs, el primer ministre Charles Michel s'ha mostrat partidari de que cada estat europeu se sotmeti a una revisió sobre la seva aplicació de l'estat de dret. Una mesura dirigida, especialment, a països on la Comissió Europea ha qüestionat les seves reformes del sistema judicial o la separació de poders, com Polònia o Hongria, i que arriba justament després que Brussel·les proposés vincular els fons europeus a la protecció de l'estat de dret. El primer ministre belga ha tancat la seva intervenció al ple citant Voltaire: "No estic d'acord amb les teves idees, però defensaré la teva llibertat d'expressar-les", ha dit, coincidint amb el dia de la llibertat de premsa.