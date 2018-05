[Vídeo] La repulsiva defensa d'un dels fundadors de C's a 'La Manada': ''Hi ha algun vídeo sobre la vida sexual de la víctima?''

Claravalls Claravalls Claravalls

3 de maig de 2018, 15.09 h

Esteu anys llum del segle XXI rates franquistes. Sou uns miserables repugnants,amargats,reprimits i primitius.Ppsoecs sou els fills de l'assassí Franco. Quan es diu NO és NO desgraciats.Ets com els de la manada violador,porc, inhumà,guarro... ets com les rates rabioses.Sou la vergonya de l'ésser humà.Només et mereixes que t'empalin com una rata.No teniu respecte a ningú, miserables.Tots porteu el ADN hispano violència,odi,sang i mort.Fàstic és el que feu.Fora de Catalunya desgraciat.

