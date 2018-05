[Àudio] Puigcercós renya en directe Terribas a CatRàdio i aquesta acaba disculpant-se

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 17:00 h

L'exlíder republicà demana que la presentadora no frivolitzi sobre l'actualitat política a Catalunya

Redacció | Petit moment de tensió avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio. Cap a dos quarts de 10, la presentadora estrella de la cadena, Mònica Terribas, proposava als col·laboradors un nou tema sobre la taula: la no investidura i el no Govern. Ho ha fet amb un to sorneguer i, fins i tot, ha arribat a afirmar que era un afer que "ja es fa pesat". Algun col·laborador seguia la conya fins que Joan Puigcercós s'ha enfadat i ha volgut posar els punts sobre les is.

Joan Puigcercós ha volgut deixar clar que el fet que encara no tinguem Govern ni president s'emmarca en "un context repressiu" i d'excepcionalitat "que no permet frivolitzar". A més, també s'ha preguntat si els periodistes alemanys van fer el mateix quan "la senyora Angela Merkel i el senyor Martin Schulz tardessin mesos en fer govern a Alemanya". "Hi ha gent a la presó i hi ha gent a l'exili, això no és una situació on puguem frivolitzar i fer broma".

El to ha estat contundent que Puigcercós ha estat enraonant ben bé tres minuts que s'han convertit en tota una lliçó als tertulians i a la presentadora. Mònica Terribas ha volgut defensar-se que des dels mitjans públics no s'havia frivolitzat amb aquest tema i ha reconegut a Puigcercós que el sermó anava dirigit especialment a ella: "si això ho diu per mi, no per vosaltres" els deia als tertulians.

Puigcercós ha explicat també que és normal que els partits negociïn per a repartir-se els càrrecs del govern i que ara s'ha de decidir qui ho encapçala perquè "la dificultat és que l'Estat ho està vetat, amb repressió i amenaces". A més, ha dit que "ja m'agradaria que hi hagués Govern" però que no podem dir que "aquest tema cansa". Finalment, Terribas ha demanat disculpes per si algú havia interpretat que hi havia frivolitzat amb el tema.





