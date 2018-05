L'Estat embarga també 110.000 euros a l'ANC

Ducados La puerca de la SSS La puerca de la SSS

3 de maig de 2018, 20.46 h

Com es possible que tinguin els diners en comptes corrents?



Que no saben contra qui juguen?



En efectiu i sota la rojola!!!!!!!! i amb la teranyina de socis que tenen els diners a correr entre mans.



Com es possible que encara siguin tan babaus!!!!!!!!