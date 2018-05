El PP valencià anima les famílies a assenyalar professors per ''adoctrinament''

Última actualització Dijous, 3 de maig de 2018 17:30 h

Insta a enviar denúncies anònimes a un web

Redacció| El PP valencià insta les famílies a assenyalar i criminalitzar professors amb la plataforma "No a l'adoctrinament a les aules"; amb que pretèn recollir al seu web les denúncies d'alumnes, pares i professors sobre casos d'adoctrinament, "defensar la llibertat en els centres educatius valencians i evitar que es converteixin en subseus polítiques al servei dels interessos del govern". Així ho ha donat a conèixer aquest dijous en roda de premsa el vicesecretari de comunicació dels populars valencians, Jaume Bronchud, que ha dit que amb la iniciativa els populars volen prioritzar la llibertat i posar l'educació al servei de la qualitat "perquè no es pot traslladar la política a l'educació".

Bronchud ha dit -a més- que l'objectiu d'aquesta plataforma "és ajudar els alumnes a rebre millor formació, ajudar els pares a protegir i defensar la llibertat educativa i als professors perquè no es vegin intimidats per les accions polítiques del Consell ".Els populars han explicat que les denúncies seran anònimes "per evitar les represàlies" i que consistiran en omplir un senzill formulari amb un correu i el nom del centre. A partir d'aquí, des del PP s'ampliarà la informació i verificarà cada cas per, a continuació, "realitzar les accions oportunes en defensa dels drets de l'alumnat i evitar aquest atropellament".



"Model separatista"



Bronchud ha explicat que "hi ha un model separatista plantejat per l'esquerra que pretén imposar un model únic, amb una evident incapacitat de governar per a tots, més enllà dels interessos que representen". El representant popular ha volgut agrair la tasca que realitzen els professionals docents, però "condemnem la utilització d'alguns centres com subseus polítiques al servei dels interessos del govern". "Volem estimular la llibertat i posar l'educació al servei de la qualitat educativa perquè no es pot traslladar la política a l'educació, cal treure la política de les aules. Defensem no al control polític dels centres docents. No volem que per aquesta creixent ideologització se segueixi desprestigiant l'educació de tots els valencians", ha dit.



Per la seva banda la portaveu d'educació del PP valencià, Beatriz Gascó, ha citat casos "en què es vulnera la Constitució i s'incita als petits a pensar d'una determinada manera. Si el senyor Marzà no garanteix la llibertat dels centres algú va a haver de fer-ho. No són casos aïllats sinó un degoteig constant que ha provocat que es disparin les queixes per temes educatius davant el Síndic de Greuges". En concret ha posat com a exemple la denúncia per part de les famílies de venda de butlletes d'Escola Valenciana en els centres educatius, determinades lectures o la distribució d'una agenda escolar amb el mapa dels països catalans. "Marzà no només no actua sinó que ho justifica. Estan aconseguint que es denosti i desprestigiï tot el sistema educatiu. Si Marzà no actua algú va a haver de fer alguna cosa", ha alertat.



Gascó ha explicat que "ara mateix moltes persones tenen por de denunciar per les conseqüències que pot tenir per a les famílies i els alumnes. Volem que desapareguin casos d'adoctrinament perquè s'està trepitjant a la democràcia i l'estat de dret i no estem disposats a consentir-ho. Que Compromís estigui radicalitzat és una cosa però que s'intenti normalitzar-a l'aula és molt diferent ".La diputada ha avançat que des del PP "no abaixarem la guàrdia i estarem al costat de les famílies i alumnes per impedir que el catalanisme s'assenti i es normalitzi a les aules valencianes".